Beat présente ses puissants Studio Buds

Après des années de vache maigre, Beats a réussi à se faire un joli nom, depuis le rachat par Apple, et propose aujourd’hui des produits de qualité, tant par leur fabrication que par les prestations audios. Leur nouveaux écouteurs ne dérogent pas à la règle et avec ses Studio Buds, Beats promet un son puissant dans un design ultra compact. De quoi vous arracher les oreilles en toute discrétion.

Les Beats Studio Buds sont des écouteurs totalement sans fil qui se veulent à la fois puissants, légers et confortables. Avec un design inédit, ils ont été pensés et développés pour offrir un son de meilleure qualité possible et un confort optimal en toutes circonstances, grâce à une buse acoustique inclinée qui garantit une parfaite ergonomie, et des micro-aérations découpées au laser qui soulagent la pression sur les tympans. Que vous soyez urbain ou sportif, vous pourrez les porter quelques soient les conditions puisqu’ils sont résistants à l’eau et à la transpiration grâce à leur indice IPX4. Des embouts souples en silicone légers et de trois tailles différentes assurent encore un peu plus un confort optimal toute la journée.

Niveau sonore, Beats a conçu un système acoustique à double compartiment qui renferme un transducteur exclusif de 8,2 mm doté d’un diaphragme à deux couches, lui-même équipé d’un piston central rigide aux contours souples. Cette technologie permet aux Beats Studio Buds d’obtenir une faible distorsion harmonique sur la courbe de fréquence. Petit plus pour les utilisateurs d’Apple Music, les Beats Studio Buds activent automatiquement l’audio spatial pour les morceaux mixés en Dolby Atmos.

Les Beats Studio Buds possèdent également deux modes d’écoute pour profiter de votre musique dans les meilleures conditions. Un mode Réduction active du bruit va bloquer les bruits extérieurs indésirables, y compris le bruit du vent, grâce à un système de contrôle de gain dynamique qui fonctionne en temps réel. Les Beats Studio Buds vont alors contrôler le fichier source, à une vitesse vertigineuse de 48 000 fois par seconde, et vont ensuite corriger et supprimer les artefacts compromettant la qualité du son. Vous aurez également à votre disposition un mode Transparence qui permet de rester attentif à l’environnement. Les micros externes vont ainsi laisser passer les bruits environnants et les mélanger avec votre musique pour ne pas rater ce qui se passe autour de vous. Ces deux micros beamforming servent également pendant les appels en captant votre voix et en filtrant les bruits extérieurs indésirables ainsi que le bruit du vent pour vous offrir la meilleure qualité de conversation possible.

Le tout se contrôle via le bouton multifonction « b ». Intégré à chaque écouteur, il vous permet de répondre aux appels, de lire et de mettre en pause votre contenu, de passer au morceau suivant, et de basculer entre les modes d’écoute Réduction active du bruit et Transparence.

Coté connexion, les écouteurs sont équipés de la technologie Bluetooth classe 1. Cela permet de leur offrir une portée sans fil plus élevée, des performances de connectivité plus performantes, et des pertes de connexion moins nombreuses. Coté pratique, chaque écouteur se connecte à votre appareil de manière indépendante, ce qui vous permettra d’en utiliser qu’un seul pour un appel par exemple.

Coté compatibilité, les Beats Studio Buds peuvent être jumelés d’un seul geste à un appareil Apple ou Android. Grâce à l’application dédiée vous pourrez facilement basculer entre les modes d’écoute, vérifier le niveau de la batterie ou recevoir et installer des mises à jour de vos écouteurs. Ils sont bien entendu compatibles avec les assistants vocaux, et si vous possédez un iPhone, vous pourrez activer Siri sans toucher leur appareil, en disant simplement « dis Siri ». Petite nouveauté chez Beats; si vous êtes du genre tête en l’air, les Beats Studio Buds prennent en charge Localiser sous iOS et Localiser mon appareil sous Android. Vous pourrez ainsi vite les retrouver, soit à l’aide de leur dernière position connue soit en leur faisant émettre un son lorsqu’ils sont à proximité.

les Beats Studio Buds offrent jusqu’à 24 heures d’écoute combinée, 8 heures d’écoute continue et deux charges supplémentaires juste en les rangeant dans leur étui compact. Avec le mode Réduction active du bruit ou le mode Transparence est activé, l’autonomie baisse à 5 heures maximal (15 heures d’écoute combinée avec l’étui). Et en cas de panique, une charge Fast Fuel de 5 minutes vous offre jusqu’à 1 heure d’écoute.

Soucieux de réduire son impact sur la nature, Beats a choisi de fournir ses écouteurs dans un emballage le plus petit jamais conçu et composé à 92 % de matières organiques provenant de forêts durables et/ou créées à partir de fibres recyclées. Les Beats Studio Buds seront disponibles à la commande dès cet été au prix de 149,95 € dans trois couleurs Beats classiques : Noir, Blanc et Rouge Beats.