L’application Philips Hue passe enfin la 4eme!

Si la gamme Philips Hue est connu pour son innovation et la sortie de nouveaux produits régulière, il y a quelque chose qui ne changeait pas et qui en avait besoin c’est son application Hue. Voilà chose faite, la version 4 va être lancée et promet des changements et amélioration radicaux.

Précédemment Philips et maintenant Signify, cette société a révolutionné l’éclairage intelligent et la domotique via sa gamme de produits Hue. Une vaste gamme qui a commencé par une ampoule et un interrupteur mais qui aujourd’hui possède un grand nombre de produits adapté à votre besoin. Si vous en êtes équipé comme moi, une chose pourtant ne changeait jamais et ça commençait à faire beaucoup trop de temps qu’il n’y avait pas de changement l’application dédiée.

Voilà enfin que la société nous a écouté et va améliorer encore plus l’expérience Philips Hue en lançant la quatrième génération de l’application Philips Hue. Entièrement repensée, elle devrait représenter une petite révolution pour l’éclairage intelligent de demain.

Dès le lancement de l’application, la métamorphose est là avec l’onglet « Maison » qui a été entièrement remanié. Sous cet onglet, vous pouvez visualiser tous leurs luminaires et scénarios d’un seul coup d’œil. Ce qui permet de contrôler rapidement les luminaires et de définir des scénarios sans avoir à naviguer entre différents écrans. Ce même onglet comporte également une nouvelle galerie de scénarios lumineux, proposés et réalisés par les meilleurs concepteurs lumière de la marque. Grande, que dis je, énorme nouveauté : la possibilité de basculer aisément entre différents ponts Hue. Ainsi, si vous avez plusieurs domiciles ou ponts pour différentes zones de la maison sur l’application, vous pourrez désormais accéder et contrôler leur éclairage connecté plus rapidement.

Avec la nouvelle application, fini les routines, bienvenue aux « automatisations ». L’ancien onglet « Routines » est ainsi remplacé et offre des options de personnalisation plus avancées afin de permettre de personnaliser le système d’éclairage en seulement quelques clics.

Autre mise à jour très demandées et attendues, la géolocalisation multi-utilisateur. Lors de l’utilisation de la fonctionnalité de géolocalisation (« De retour à la maison » ou « départ de la maison »), l’application Hue détectera la présence potentielle d’un autre utilisateur de l’application au sein de la maison avant de lancer la fonctionnalité et d’éviter de plonger le reste de la famille dans le noir.

La programmation basée sur le coucher et le lever du soleil dans l’application a été améliorée. Vous pouvez maintenant choisir de déclencher l’automatisation en fonction du coucher ou du lever du soleil ou selon une heure précise, ainsi que de couper les lumières une fois l’automatisation terminée.

La configuration des équipements sont facilités et surtout placés à un endroit plus approprié qu’au fin fond de l’application précédente. Les réglages des luminaires, des pièces et des zones peuvent désormais être configurés directement à partir de l’onglet « Maison ». Vous pouvez ajouter une nouvelle ampoule Hue à une pièce dans les paramètres mais également directement à partir de l’onglet « Pièces ».

La visualisation et l’organisation des zones de divertissement possède une nouvelle configuration en vue isométrique 2.5D qui permet de déterminer l’emplacement et la hauteur précise des lampes.

Et ce n’est pas fini, puisque Signify a déjà annoncé une prochaine mise à jour de la nouvelle application Hue, qui comprendra des scénarios dynamiques d’ici l’été 2021. Grâce à cette fonctionnalité, chaque luminaire de la pièce ou de la zone déterminée passera lentement aux différentes couleurs du scénario enregistré. A vous la création d’une atmosphère unique et modulable automatiquement.

La nouvelle application Philips Hue sera disponible au téléchargement sur l’App Store et le Google Play Store à partir du 3 juin 2021. Par ailleurs, au cours de la semaine suivant la date de lancement, l’application sera automatiquement mise à jour pour les utilisateurs actuels de l’application Philips Hue sur l’App Store et le Google Play Store.