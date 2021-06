Sennheiser met à jour son HD 450BT avec Alexa

Modèle phare et ultra connu chez Sennheiser, le HD 450 BT se voit paré d’une nouvelle robe Edition Limitée appelée HD 45SE. Au menu de ce modèle, les même excellentes caractéristiques que son prédécesseur assorti de l’assistant vocale d’Amazon, Alexa, mais également les assistants Google et Siri.

Toujours reconnu comme parmi les plus grands spécialistes de l’audio, Sennheiser nous présente le HD 450SE, un casque au design fermé, fabriqué à partir de matériaux de qualité supérieure et une finition noire élégante que l’on connait chez le constructeur. On reconnaitra le style minimaliste discret et le confort ergonomique toujours excellent des modèles de la marque.

Coté technique on trouve la prise en charge du Bluetooth 5.0, le système de réduction active du bruit, et une synchronisation parfaite entre l’audio et les contenus visuels à l’écran grâce à la technologie aptX™ Low Latency lorsqu’on regarde du contenu multimédia sur son smartphone. Sa technologie sans fil lui permet la prise en charge des codecs sans fil de haute qualité, notamment AAC et aptX.

Des boutons dédiés situés sur les oreillettes vous permettent le contrôle de ma musique et des appels. Mais si vous préférez la voix, un bouton dédié aux assistants vocaux vous feront interagir avec Alexa, Siri ou Google Assistant.

L’application Smart Control de Sennheiser vous permettra de paramétrer la qualité audio à votre convenance, grâce notamment à l’égaliseur intuitif intégré à l’application. Vous aurez également accès à l’état de la batterie du casque et à un guide rapide contenant des conseils et permettant de mettre à jour le micrologiciel. Vous êtes fan de podcasts? parfait, un mode dédié améliore la clarté de la voix lors de l’écoute de podcasts, de livres audio et d’autres contenus vocaux.

Le HD 450SE possède une autonomie de 30 heures, associée à une recharge rapide en USB-C. Il est livré avec un câble audio supplémentaire pour profiter de l’audio filaire, ainsi qu’un étui de transport. Le HD 450SE est disponible exclusivement sur Amazon et sur sennheiser.com au prix de 199€