La familles des sans fils Sony s’agrandit avec deux nouveaux modèles

Sony a fait savoir au monde entier qu’il était devenu le spécialiste de l’audio sans fil grâce notamment à la dernière série 1000XM4, incontestable reine du sans fil à réduction de bruit. Et voici que deux nouveaux modèles, avec ou sans réduction de bruit mais possédant tout le savoir faire du spécialiste japonais, viennent s’ajouter à une gamme grandissante.

Sony vient de présenter deux nouveaux modèles d’écouteurs et casque sans fil, qui trouveront leur place en fonction de vos besoins.

Tout d’abord, les WF-C500 sont des écouteurs True Wireless au design compact et ergonomique afin de s’adapter parfaitement à votre oreille. Très compacts, les WF-C500 profitent d’un traitement numérique du son DSEE (Digital Sound Enhancement Engine). Une technologie permettant de restaurer les hautes fréquences du son et les subtilités de l’enregistrement original compressées. Le son des WF-C500 peut également être personnalisé grâce à l’égaliseur de l’application « Sony | Headphones Connect ». Les écouteurs profite également de la technologie 360 Reality Audio pour écouter vos morceaux comme si vous étiez dans le studio.

Petits et légers, les WF-C500 peuvent être portés longtemps et sans gêne, grâce à leur forme arrondie et leur nouvelle surface ergonomique garantissant un port plus stable. Ils se chargent dans le boîtier de charge cylindrique au couvercle translucide, petit et facile à transporter dans une poche ou un sac, et qui offre ainsi 10 heures d’autonomie et jusqu’à 20 heures grâce au boîtier de charge. En cas de pépin vous pouvez gagner jusqu’à une heure de lecture supplémentaire en seulement 10 minutes de charge rapide.

Coté ergonomie, les WF-C500 se pilotent via des boutons de commande permettent de lire, d’arrêter, de changer de chanson et de régler le volume, mais également d’activer son assistant vocal préféré, Google Assistant ou Siri pour passer et recevoir des appels en mains libres. Certifiés IPX4, vous n’aurez pas peur des éclaboussures, de la pluie ou de la sueur lors de vos séances de sport.

Coté connectique, les WF-C500 transmettent le son simultanément aux oreilles gauche et droite grâce à la puce Bluetooth, et la conception d’antenne optimisée pour une écoute sans coupure.

Les WF-C500 seront disponibles en noir, blanc, vert d’eau et corail à partir d’octobre 2021, au prix d’environ 100 €.

L’autre nouveauté est un casque sans fils avec réduction de bruit, le WH-XB910N. Sa spécialité? des basses exceptionnelles avec une réduction de bruit avancée. Pour y arriver, Sony a combiné plusieurs technologies. La fameuse technologie EXTRA BASS, connue pour fournir un son profond et percutant, accompagné de la technologie Bass Duct sur le boîtier du casque et une meilleure étanchéité à l’air entre les diaphragmes et les tympans, offrent ainsi une précision rythmique et une clarté vocale irréprochable, d’après le constructeur japonais. On retrouve dans le WH-XB910N, la technologie DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) et la personnalisation du son, grâce à l’égaliseur de l’application « Sony | Headphones Connect ».

Niveau conception, le WH-XB910N possède des coussinets souples en cuir synthétique de forme ovale et de matériaux en uréthane pour le meilleur confort lors de long trajets. Lors du transport, les oreillettes du casque peuvent être repliées pour le ranger dans son étui de transport .

La réduction de bruit est gérée par la technologie Dual Noise Sensor, aidé en cela par la technologie Precise Voice Pickup qui utilise deux microphones de surface et de rétroaction avec un traitement avancé du signal audio afin de capter la voix distinctement pour les appels mains libres. L’application « Sony | Headphones Connect » permet d’ajuster le niveau de réduction de bruit, mais également de l’automatiser, grâce à la fonction Adaptive Sound Control qui détecte où vous vous trouvez et règle les paramètres de réduction de bruit en conséquence.

Coté ergonomie, le WH-XB910N utilise les contrôles tactiles intuitifs sur le côté du casque pour changer de piste, régler le volume et prendre ou passer des appels mais également pour passer la réduction de bruit en mode transparence, en plaçant simplement la main sur le boîtier. Grâce à la connexion multipoint maison, vous pourrez connecter votre casque à deux appareils Bluetooth en même temps. La technologie Fast Pair de Google permet d’appairer le casque à un appareil Android rapidement, de même avec Swift Pair mais pour coupler facilement les écouteurs à votre ordinateur sous Windows 10 via Bluetooth. Bien évidemment Google Assistant et Alexa sont présent pour vous guider.

L’autonomie est donnée pour 30 heures et une recharge de seulement 10 minutes vous donne jusqu’à 4 heures et demie de lecture. En cas de panne, un câble est fourni pour avoir la possibilité d’une écoute filaire.

Le WH-XB910N sera disponible en noir et en bleu à partir d’octobre 2021, au prix d’environ 200 €.