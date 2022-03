Amazon Echo Buds, les écouteurs Alexa

Si c’est bien un appareil qu’on ne voyait pas venir chez Amazon c’est un appareil audio. Avec tous les services audios du géant américain, il manquait un chainon dans toute la collection de produit. Et voilà que le chainon manquant est arrivé, Amazon nous présentant ses tout nouveaux écouteurs, les Echo Buds.

Un peu en retard par rapport à la concurrence, Amazon se devait de sortir un modèle d’écouteurs pouvant entrer en concurrence avec des marques qui sont déjà bien installés dans le milieu de l’audio depuis des années maintenant. Pour cela, Amazon a doté les Echo Buds d’une structure audio premium pour un son net et équilibré, d’une technologie de suppression active du bruit conçue sur-mesure, d’une capacité de charge sans fil, de microphones avancés pour une qualité d’appel optimale et d’un accès mains-libres à Alexa.

Coté conception, les Echo Buds sont petits, légers et certifiés IPX4 pour résister aux éclaboussures, à la sueur ou à une pluie légère. Leur format est conçu pour être confortables à porter tout au long de la journée. Des embouts courts augmentent le confort et un système d’aération intégré réduit la pression intra-auriculaire pendant l’utilisation, afin de rendre les Echo Buds les moins intrusifs possible et ainsi augmenter les longues périodes d’utilisation sans gêne. Les Echo Buds sont fournis avec quatre tailles d’embouts intra-auriculaires hermétiques et deux tailles d’ailettes. Un guide d’ajustement des embouts vous aidera d’ailleurs à identifier la taille qui vous conviendra.

Coté audio, les Echo Buds sont dotés d’un driver haute performance dans chaque écouteur afin d’offrir un son clair et équilibré avec une gamme dynamique étendue. L’avantage c’est qu’ils conviennent à tous styles musicaux. Dotés de la technologie de suppression active du bruit faite maison, elle utilise des microphones internes et externes afin de supprimer les bruits indésirables et d’adapter la pression sonore sur votre tympan, en corrélation directe avec la façon dont vous percevez votre environnement sonore.

Coté accessibilité, les Echo Buds sont équipés de zones tactiles sur chaque écouteur. Ainsi vous pouvez activer la suppression active du bruit ou activer le mode environnement en touchant l’un des écouteurs pendant deux secondes (également possible via l’application Alexa). En mode environnant actif, vous pouvez facilement régler le volume du son ambiant via les paramètres de l’appareil dans l’application Alexa.

Amazon oblige, les Echo Buds intègrent naturellement Alexa et toute ses capacités. Pour cela ils se connectent à Alexa via l’application Alexa sur votre smartphone et utilisent la connexion de données de votre appareil pour accéder à toutes les fonctionnalités. Il suffit de lui demander de lire votre livre audio Audible préféré, obtenir des recommandations de podcasts, ou bien de trouver votre prochain artiste préféré sur Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer et bien d’autre. Petit plus sympa, vous pouvez demander à Alexa de jouer de la musique pendant une durée déterminée. Idéal pendant les séances de sport ou de méditation. Mais bien évidemment cela ne s’arrête pas à la musique, puisqu’Alexa est capable de beaucoup plus de choses, comme programmer un rappel, consulter votre calendrier, ajouter de la lessive à votre liste d’achats, ou joindre un ami, le tout en intérieur comme en extérieur. Equipées de microphones à chaque écouteur, optimisés pour capter les basses fréquences, Alexa est ainsi capable de mieux vous entendre, et la qualité des appels est également améliorée.

Tout comme chez Apple et son écosystème, la synergie des appareils Echo est telle que si vous égarez vos Echo Buds, il suffit de demander à Alexa, où se trouvent vos Echo Buds à partir d’un autre appareil intégrant Alexa (marche aussi via l’application Alexa) et si vos Echo Buds sont à proximité, ils émettront un son. De même si vous n’êtes pas sûr d’avoir assez de batterie pour tenir la journée, il suffit de demander à Alexa, quel est le niveau de la batterie.

Coté autonomie, les Echo Buds offrent jusqu’à cinq heures d’écoute par charge avec la suppression active du bruit et l’accès mains-libres à Alexa. Le boîtier permet deux charges supplémentaires pour un total de 15 heures d’écoute. Une charge rapide de 15 minutes vous donnera jusqu’à deux heures d’écoute. Pour vérifier le niveau de charge vous pouvez ouvrir le boîtier alors que vos Echo Buds sont à l’intérieur et les voyants LED situés devant chaque écouteur indiqueront leur niveau de batterie. Les Echo Buds peuvent être rechargés via l’USB-C ou une station de charge sans fil certifiée Qi.

Les Echo Buds sont disponibles en noir et en blanc et portent le label Climate Pledge Friendly. Ils sont disponibles en précommande dès aujourd’hui et seront expédiés aux clients dès le 24 février. Les Echo Buds sont vendus au prix de 119,99 € pour l’option de charge filaire USB-C, ou 139,99 € pour l’option de charge sans fil. Pour fêter la nouveauté, Amazon propose un prix réduit, avec l’option de charge filaire USB-C disponible à un prix de lancement de 79,99 € et l’option de charge sans fil au prix de lancement de 99,99 €.