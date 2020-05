Préservez-vous des ondes avec CaptiPhone signé Antengrin

On l’a toujours sur nous mais c’est une très mauvaise habitude que de placer son mobile sur sa table de nuit… Suite à une expertise demandée par la Direction générale de la santé en 2017, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) recommande le 21 octobre 2019 que des mesures soient prises afin de limiter l’exposition aux ondes du téléphone portable quand les utilisateurs le portent près du corps. Après avoir examiné les conclusions de 57 études menées sur des rats et des souris et où la valeur du DAS était supérieure à 2W/kg (Débit d’Absorption Spécifique, l’indicateur utilisé pour évaluer la quantité d’énergie absorbée par le corps exposé à des ondes électromagnétiques radiofréquences), l’Anses conclut à la mise en évidence “d’effets biologiques sur l’activité cérébrale”… C’est la raison pour laquelle le Captiphone est présenté aujourd’hui.

Le principe de fonctionnement d’un téléphone portable est bi-directionel : l’antenne “relais” envoie les ondes au téléphone portable se trouvant par exemple à 2km, et ce dernier, pour communiquer, doit également émettre des ondes suffisamment puissantes pour parcourir la même distance.

Il est capital de comprendre que c’est précisément quand le téléphone mobile capte mal le réseau, qu’il émet au maximum ! Un peu comme si vous mettiez la tête devant le four à micro onde alors que vous réchauffez un plat…

Il se passe en fait la même chose quand vous posez votre mobile sur votre table de nuit…

Ce principe est le même que lors d’une conversation… les interlocuteurs doivent parler aussi fort l’un que l’autre pour s’entendre. Si on s’entend mal, alors on hausse naturellement le ton. Alors imaginez la puissance nécessaire pour s’entendre à 2 kms par exemple !

La puissance émise par un smartphone est de plusieurs milliers de fois plus fort qu’un relais situé à 100m. Cette puissance est environs 3 fois supérieure à la puissance de fuite d’un four à micro-ondes ! En effet ce dernier fonctionne à 750W et la norme d’isolation est à 1000 : soit une fuite de 750/1000 = 0.75W. Hors la puissance maximale d’un téléphone portable est normalisée à 2W !

La puissance la plus intense se trouve donc à la source, c’est à dire dans le téléphone mobile. Dès que l’on s’éloigne, la puissance reçue diminue de manière exponentielle. Le facteur de distance dans l’atténuation de la puissance des ondes est essentiel.

Enfin, sachez que la puissance des ondes reçues par notre corps est plusieurs milliers de fois plus petite si elles proviennent d’une antenne relais située à 100m, que de notre propre téléphone portable !

C’est là qu’intervient CaptiPhone de Antengrin (prononcez antenne green…). Ce boitier design, soigneusement réalisé en bois, embarque un déviateur d’ondes, c’est à dire un réflecteur spécifique qui agît comme une cage de Faraday, ou encore une antenne parabolique, en bloquant les ondes émises par le smartphone vers le bas. Il est important de placer le Captiphone sur une surface plus haute que celle de votre lit, et que l’antenne relais ne soit pas à une altitude inférieure…

Il en résulte alors une atténuation de 97% de la puissance du signal émise par votre téléphone mobile, chiffre jamais atteint par les fabricants de smartphones !

CaptiPhone vous rappelle sans doute la Celles Box testée ici et dont elle est la seconde génération, encore plus efficace. Le design change complètement avec un boitier en bois joliment agrémenté de la nouvelle signature de la marque gravée sur les façades, mais le principe et l’efficacité sont les mêmes.

Lancé dans un premier temps avec une opération exclusive menée par la MAIF, les ventes du CaptiPhone s’avèrent très prometteuses avec plus de 250 produits commandés dès le premier jour. Dès juin, Captiphone sera disponible sur la boutique en ligne d’Antengrin, mais aussi dans d’autres enseignes à venir…

Comptez 40€

Caractéristiques techniques

Médaille d’Or du concours Lépine 2019 pour la première version

Réduit de 50 à 90% les rayonnement des portables

Matériaux : métal (à l’intérieur) bois et simili cuir (à l’extérieur)

Pour des smartphones jusqu’à 6 pouces

Dévie les ondes vers un endroit désiré : Wifi / Gsm / 3G / 4G / 5G

Améliore la réception du signal

Produit accompagné et soutenu par la prestigieuse école Télécom ParisTech

Conçu et assemblé en France

Dimensions : L 21,7 x l 12 cm x H 4,6

Poids : 190 g