Jabra Speak 750, pour des réunions en full duplex

Si le confinement ne semble (pour l’instant) plus d’actualité, le télétravail prend une place de plus en plus importante dans la vie des entreprises, quelle que soit leur taille. L’actualité des produits high-tech porte beaucoup sur les produits audio (et vidéo) pour des réunions à distance, et à ce titre Jabra s’avère incontournable (voir le test du Jabra Evolve2 85) avec la sortie du Jabra Speak 750, le speakerphone qui optimise vos réunions où que vous soyez avec un son de haute qualité.

Cette enceinte toute en rondeur reprend la forme d’un galet qui se connecte aussi bien en Bluetooth 4.2 Low Energy qu’en USB grâce à son câble qui vient intelligemment s’enrouler autour de la gorge prévue à cet effet. Véritablement plug and play, il suffit de la brancher ou de l’appairer, et… c’est tout !

Facile à transporter, son diamètre est de 131 mm sur une hauteur de38 mm pour un poids de 301g. Elle peut aussi bien se poser à plat que tenir son un pied intégré à la base, pour un son plus directionnel.

Mais son véritable atout réside dans le son full duplex, qui est la capacité de recevoir et d’envoyer le son en même temps, sans aucune coupure, afin d’établir des conversations de qualité, et ce jusqu’à 6 personnes dans la même pièce.

Particulièrement simple à utiliser, le Jabra Speak 750 embarque des touches tactiles sur le pourtour de sa surface : Mute, état de la batterie (qui offre 11h d’autonomie…), prise et rejet d’appel, bouton de mise en marche, ainsi qu’un bouton lui permettant d’activer le lien vers un second Speak 750 pour un effet stéréo parfait et un son en immersion totale (appels et musique) !

Optimisé avec toutes les UC (United Communications) du marché, le Speak 750 se décline aussi pour Microsoft Teams avec un bouton dédié.

La qualité du son promet d’être exemplaire avec une annulation de l’écho acoustique avec son micro omnidirectionnel à 360° pour des conversations de très grande qualité, abolissant ainsi les distances.

Comptez 299 €.