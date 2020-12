Améliorez la réception et l’autonomie de votre smartphone tout en vous protégeant des ondes !

Le saviez-vous? Vous avez un émetteur d’ondes, très souvent, à côté de vous ! Votre téléphone mobile…

On l’a toujours sur nous mais c’est une très mauvaise habitude que de placer son mobile sur sa table de nuit…

C’est la raison pour laquelle nous reparlons de Captiphone, le déviateur d’ondes.



La CaptiPhone est un déviateur d’ondes qui utilise la technique d’un réflecteur pour améliorer la réception. Ce réflecteur oriente les ondes vers le haut et les bloque vers le bas. Ce principe est le même qu’un phare pour mieux éclairer vers le devant et à l’arrière du réflecteur la lumière est presque inexistante.

Une autre manière de voir l’efficacité du réflecteur est de vérifier l’augmentation des débits de 20 à 70% du téléchargement avec et sans CaptiPhone. Plusieurs applications dont SpeedTest, nPerf… sont disponibles gratuitement.

En améliorant la réception votre téléphone portable va émettre moins de puissance pour une meilleure autonomie.

Posez simplement votre téléphone portable sur cette station d’accueil – la CaptiPhone – et protégez-vous !

Le principe de fonctionnement d’un téléphone portable est bi-directionel : l’antenne “relais” envoie les ondes au téléphone portable se trouvant par exemple à 2km, et ce dernier, pour communiquer, doit également émettre des ondes suffisamment puissantes pour parcourir la même distance.

Il est capital de comprendre que c’est précisément quand le téléphone mobile capte mal le réseau, qu’il émet au maximum ! Un peu comme si vous mettiez la tête devant le four à micro onde alors que vous réchauffez un plat…

Il se passe en fait la même chose quand vous posez votre mobile sur votre table de nuit…

Ce principe est le même que lors d’une conversation… les interlocuteurs doivent parler aussi fort l’un que l’autre pour s’entendre. Si on s’entend mal, alors on hausse naturellement le ton. Alors imaginez la puissance nécessaire pour s’entendre à 2 kms par exemple !

La puissance émise par un smartphone est de plusieurs milliers de fois plus fort qu’un relais situé à 100m. Cette puissance est environs 3 fois supérieure à la puissance de fuite d’un four à micro-ondes ! En effet ce dernier fonctionne à 750W et la norme d’isolation est à 1000 : soit une fuite de 750/1000 = 0.75W. Hors la puissance maximale d’un téléphone portable est normalisée à 2W !

La puissance la plus intense se trouve donc à la source, c’est à dire dans le téléphone mobile. Dès que l’on s’éloigne, la puissance reçue diminue de manière exponentielle. Le facteur de distance dans l’atténuation de la puissance des ondes est essentiel.

Enfin, sachez que la puissance des ondes reçues par notre corps est plusieurs milliers de fois plus petite si elles proviennent d’une antenne relais située à 100m, que de notre propre téléphone portable !

C’est là qu’intervient CaptiPhone de Antengrin (prononcez antenne green…). Ce boitier design, soigneusement réalisé en bois, embarque un déviateur d’ondes, c’est à dire un réflecteur spécifique qui agît comme une cage de Faraday, ou encore une antenne parabolique, en bloquant les ondes émises par le smartphone vers le bas. Il est important de placer le Captiphone sur une surface plus haute que celle de votre lit, et que l’antenne relais ne soit pas à une altitude inférieure…

Il en résulte alors une atténuation de 97% de la puissance du signal émise par votre téléphone mobile, chiffre jamais atteint par les fabricants de smartphones !

CaptiPhone vous rappelle sans doute la Celles Box testée ici et dont elle est la seconde génération, encore plus efficace. Le design change complètement avec un boîtier en bois joliment agrémenté de la nouvelle signature de la marque gravée sur les façades, mais le principe et l’efficacité sont les mêmes.

