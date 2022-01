NEXTBASE annonce la première dashcam intelligente : NEXTBASE iQ

Véritable pionnière, la caméra embarquée Nextbase iQ innove et réinvente la technologie des voitures connectées avec toujours plus de sécurité et d’assistance pour le conducteur et son véhicule.

Nextbase, leader mondial des caméras embarquées ou dashcams, sort des sentiers battus avec son nouveau modèle baptisé Nextbase iQ, bourré de technologies plutôt novatrices et embarquant une technologie IA ainsi qu’une connectivité Cloud.

L’objectif annoncé ? Transformer l’expérience conducteur en rendant tout véhicule plus intelligent, plus sûr et plus sécurisé, et en offrant un accès en temps réel de n’importe où et à tout moment grâce à l’application iQ. Les conducteurs pourront ainsi non seulement recevoir des alertes en temps réel et accéder à leurs vidéos, même lorsqu’ils ne sont pas dans leur véhicule.

Nextbase iQ propose un tout nouveau design, avec pour finalité de capturer les meilleurs angles et la meilleure qualité d’image.

Cette nouvelle dashcam embarque aussi plusieurs caractéristiques inédites :

Driver Assist

Driver Safety

Vehicule Security

Enfin, Nextbase iQ pourra recevoir de nouvelles mises à jour technologiques via le Cloud, lui donnant ainsi accès aux toutes dernières fonctionnalités au fur et à mesure de leur disponibilité.

Prix et disponibilité non connus à ce jour.