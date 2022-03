Amazon Echo Show 15, il est dispo!

On en avait parlé il y a quelques temps, Amazon allait lancé le premier appareil Echo doté d’un large écran de 15 pouces, dédié à la gestion de la famille avec une multitudes de nouveau widgets pour gérer votre quotidien personnel mais également familial. Et le voici en chair et en os, le nouvel Echo est maintenant disponible en France.

Amazon Echo Show 15 est donc le dernier-né de la gamme Echo Show. Doté d’un écran Full HD 1080p de 15,6’’, l’Echo Show 15 a la particularité de pouvoir être posé sur un support, mais surtout être accroché au mur tel un tableau d’affichage (en mode portrait ou paysage). Et pour cause, il est surtout conçu pour vous aider à rester organisé dans vos journées hyper chargée.

Coté hardware, l’Echo Show 15 est équipé du nouveau processeur Amazon AZ2Neural Edge de nouvelle génération, doté, d’un moteur d’inférence d’apprentissage automatique (Machine Learning) d’une architecture quadricœur évolutive. Cette architecture AZ2,conçue sur mesure par Amazon, permet aux algorithmes de vision par ordinateur (Computer Vision) d’être traités entièrement en local sur l’appareil. Concrètement, l’Echo Show 15 sera capable de reconnaître une personne ayant créé son profil d’identifiant facial en traitant ses images directement sur l’appareil, alors qu’auparavant, tout était traité dans le Cloud. La caméra de 5Mp est, comme l’écran, parfaitement intégrée dans le cadre, la dalle tactile affiche un écran d’accueil totalement repensé avec plus d’options et de nouvelles fonctionnalités de personnalisation grâce au widgets Alexa. Comme les autres équipements Echo doté d’un écran, vous pourrez profiter de l’écran magnifique pour afficher vos photos stockées sur Amazon Photos, ou des œuvres d’art en plein écran et en faire un très joli tableau.

La grande nouveauté ici se situe au niveau des widgets. Avec ces widgets Alexa personnalisables vous avez ainsi la possibilité de personnaliser votre Echo Show 15 pour consulter votre calendrier familial, gérer les listes de courses ou de choses à faire et les rappels. L’ Echo Show 15 rassemble dans une nouvelle bibliothèque, une liste de widgets qui vous permet de choisir et d’ajouter les informations les plus utiles pour vous et votre famille sur l’écran. Les widgets Alexa sont renouvelés en permanence pour rester à jour pour toujours disposer des dernières informations. Vous pouvez facilement les réorganiser en fonction de vos besoins et de vos préférences

Une nouvelle fonctionnalité va faire la différence par rapport aux autres modèles de la marque, c’est l’identifiant facial. Grâce à la caméra parfaitement intégré au cadre, Alexa sera capable de reconnaître chaque personne qui se sera enregistré, afin de personnaliser les informations sur l’écran de l’Echo Show 15. Après avoir créé votre identifiant facial, Alexa vous reconnaîtra et l’écran se mettra automatiquement à jour pour vous afficher une salutation personnalisée, vos rappels, les événements de votre calendrier, les titres que vous avez récemment écoutés ou des mots laissés par d’autres habitants de la maison, dès que vous passerez devant Echo Show 15. Bien évidemment, l’identifiant facial est optionnel et nécessite une création spécifique (un peu à l’image de la reconnaissance faciale sur un iPhone). Amazon étant très à cheval sur la protection des données, toute image utilisée pour créer votre identifiant facial sera cryptée et stockée sur l’appareil, et vous pouvez supprimer votre identifiant facial à tout moment.

Comme les autres appareils Echo équipé d’un écran et d’une caméra, vos profiterez également des possibilité de communication entre appareil mais également les appareils de votre maison connecté. L’avantage du grand écran permet d’afficher en permanence, via un widget un certain nombre de contrôle de vos objets connectés (éclairage, prise connectée,…). La taille de l’écran permet également afficher une caméra en incrustation vidéo, le live sera ainsi en permanence affiché, même lorsque vous regarderez une recette sur Marmiton ou une série Netflix. L’écran est également parfait pour les appels vidéo ou pour faire un Drop In à un proche utilisant un appareil compatible Alexa, à l’intérieur comme à l’extérieur de votre domicile. Le widget pense-bête permet de laisser un mot sur l’heure du dîner à tous les membres de votre foyer, ou un rappel pour aller promener le chien ou acheter le pain…

Qui dit grand écran , dit possibilité de regarder du contenu multimédia avec un confort indéniable, surtout comparé aux autres appareils Echo comme le Show 5 ou 8. En effet, avec un écran de 15 pouces, l’Echo Show 15 peut également faire office de téléviseur pour la cuisine. Grâce aux skills que l’on connait maintenant sur les appareils Echo de la marque, vous pouvez demander à Alexa de regarder des films et des séries sur Prime Video, Netflix ou Molotov mais également suivre les actualités en provenance de France Info ,France Inter, ou encore, Europe 1, ou demander à Alexa de jouer de la musique ou de lire votre livre Audible.

Niveau accessibilité, vous pouvez bien évidemment piloter votre appareil via la voix et les réponses d’Alexa, mais également sur la dalle tactile de l’écran. Alexa vous répondra par la voix mais les réponses peuvent également être sous titrées sur l’écran. Niveau protection des données, Amazon met toujours autant le paquet avec la possibilité pour vous de contrôler le microphone et la caméra, écouter et supprimer vos enregistrements vocaux et couvrir la caméra grâce au cache-caméra intégré.

L’Echo Show 15 est disponible pour 249,99 € sur Amazon.fr et chez Boulanger. Les supports compatibles et les accessoires de fixation intégrée sont vendus séparément (vous avez tout de même la fixation murale qui est fournie avec l’appareil). L’Echo Show 15 a obtenu le badge Climate Pledge Friendly sur Amazon.fr, une distinction destinée à aider les clients à découvrir et à acheter des produits plus durables