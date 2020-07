HONOR lance son routeur Wi-Fi 6 et mesh, à petit prix !

Honor, la filiale de Huawei Technologies dévoile son premier routeur Wi-Fi 6 Plus – le HONOR Router 3 – à un prix très raisonnable. Mais que cache-t’il ?

Il apparait certain que le WiFi 6 va se démocratiser à grande vitesse, puisque c’est de cette dernière dont nous avons de plus en plus besoin. C’est le standard qui permet aux marques de renouveler leur gamme, à l’instar de Netgear avec Orbi RBK852 que nous attendons avec impatience afin de pouvoir le tester.

Mesurant seulement 242mm x 152mm x 41mm, ce HONOR Router 3 est équipé d’une puce Gigahome Wi-Fi 6 fonctionnant sur les 2 bandes 2,4 et 5 GHz, capable en théorie de déployer une bande passante cumulée de 3 Gbit/s (de toute façon mieux que le Wi-Fi 5, sutout quand on bénéficie de la fibre) via ses 4 antennes repliables.

Le Router 3 embarque aussi 4 ports Ethernet Gigabits (1 WAN et 3 LAN) et l’ensemble est propulsé par un processeur Hi5651L dual-core à 1,2 GHz épaulé par 128 Mo de DRAM.

La gestion du réseau du HONOR Router 3 est confiée à l’application AI Life :

Device Management permet de gérer les appareils connectés, par exemple en fixant des limites de vitesse, en programmant le temps d’accès à Internet, etc.

Parental Control permet aux parents de définir des horaires d’utilisation de leurs enfants afin de limiter leur temps d’écran.

Smart Diagnostic offre un bilan rapide du réseau, pour aider les utilisateurs à identifier les problèmes courants tels que la puissance du signal Wi-Fi, un problème de pare-feu ou de connexion Internet, afin d’indiquer aux utilisateurs de remettre en marche le routeur si besoin.

D’un clic sur le bouton “H” placé sur le dessus du routeur, il s’avère possible de coupler jusqu’à cinq HONOR Router 3 afin d’activer le réseau maillé, afin d’étendre la couverture globale du réseau Wi-Fi sans ajouter d’extension…

S’il ressemble comme deux gouttes d’eau à son cousin le Huawei AX3, c’est qu’il en partage tous les éléments.

C’est donc certainement un bon produit d’entrée de gamme que nous propose Honor avec ce routeur mesh qui dispose du protocole d’authentification WPA3.

Disponible en précommande dès le 23 juillet pour 79,90€ sur Hihonor.com.

Un bracelet connecté HONOR Band 5 et des écouteurs HONOR sport Bluetooth seront offerts pour chaque achat du HONOR Router 3 à partir du 23 juillet et jusqu’au 17 août inclus sur Hihonor.com