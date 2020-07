ROG Phone 3, le smartphone gaming le plus puissant au monde

ASUS Republic of Gamers (ROG) lance le ROG Phone 3, la dernière génération du smartphone gaming le plus puissant au monde. Des trois générations de ROG Phone qui se sont succédées, celle-ci est la plus puissante…

le ROG Phone 3 est en effet le plus puissant du marché car il embarque le nouveau SoC Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G compatible avec la connectivité 5G et la norme Wi-Fi 6, et dispose également de la technologie Qualcomm Snapdragon Elite Gaming, qui offre un affichage HDR ultra-fluide et des performances accrues dans la durée.

Entièrement réactualisé, le nouveau système de refroidissement GameCool 3 profite d’une chambre à vapeur 3D entièrement repensée

ainsi qu’un grand film en graphite placé juste derrière l’écran pour maximiser la dissipation de la chaleur vers les ouvertures d’aération situées à l’arrière du smartphone.

Avec un tel refroidissement, le ROG Phone 3 peut fournir des pics de performances élevées et stables sans ralentissement même lors d’une partie prolongée, éliminant au passage le throttling pour donner l’avantage à l’utilisateur face à la compétition.

L’écran AMOLED de 6,59″ offre un taux de rafraichissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Il présente un Delta-E inférieur à 1 pour une précision accrue des couleurs, tandis que la latence tactile de tout juste 25 millisecondes engendre une réactivité quasi instantanée. En plus d’être doté d’une profondeur des couleurs de 10-bits, le ROG Phone 3 supporte la technologie HDR10+ qui accentue le réalisme de chaque image.

Par ailleurs, la batterie ultra-grande capacité de 6000 mAh se voit gérée avec plusieurs fonctionnalités d’économies d’énergie même lors d’une partie qui se prolonge.

La technologie unique ROG HyperFusion combinée au Wi-Fi multi-antennes et à la connectivité 5G permet à l’utilisateur de se connecter simultanément en Wi-Fi et aux données mobiles afin de rediriger intelligemment la connexion vers le meilleur signal disponible. Le but : profiter continuellement d’une connexion internet optimale sans craindre que la partie ne soit interrompue par un signal faible.

la partie audio n’est pas en reste, ses performances ayant été boostées avec l’aide de spécialistes de Dirac. Le Game Mode dédié maximise plus encore les effets de sons dans le jeu pour un meilleur gameplay encore plus immersif. Les deux haut-parleurs stéréo ont été placés sur la partie supérieure et inférieure du smartphone pour fournir un son plus riche et détaillé notamment lorsque le joueur utilise

le ROG Phone 3 en mode Paysage avec une meilleure spatialisation.

La technologie Qualcomm aptX Adaptive permet un son à faible latence et haute qualité notamment en connexion Bluetooth.

Avec jusqu’à 16 Go de mémoire RAM LPDDR5 ainsi que 512 Go de mémoire ROM UFS 3.1 ultrarapide, le ROG Phone 3 fournit des performances générales indéniables afin que les joueurs n’aient aucune limite lorsqu’ils jouent.

Le lancement du ROG Phone 3 est renforcé par le partenariat établi avec Google Stadia et Unity Technologies pour mettre en place un véritable écosystème gaming intégré.

Le ROG Phone 3 dispose d’une riche gamme d’accessoires modulables, dont le Gamepad ROG Kunai 3 qui permet de fixer deux manettes de jeu sur le smartphone et le ROG Clip qui permet de fixer le smartphone sur la manette de console de son choix.

Il est également possible d’étendre l’affichage du ROG Phone 3 en y ajoutant le TwinView Dock 3, un deuxième écran de 144 Hz, ou d’utiliser le Mobile Desktop Dock qui permet de connecter le smartphone à un clavier fixe et une souris pour jouer sur un écran TV ou moniteur externe…

Le ROG Phone 3 est disponible en précommande dès demain jeudi 23 juillet sous deux versions : 16Go RAM / 512Go ROM (1 099€) et 12Go RAM / 512Go ROM (999€)