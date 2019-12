REXR, ou la VR pour tous

Que ce soit un jeu FPS comme Call of Duty, de course automobile comme Forza Horizon 4, ou un simulateur d’avion comme Ace Combat 7, REXR permet de s’immerger en VR dans les grands classiques tout comme les dernières nouveautés, sans en altérer ni la qualité ni les performances. L’éditeur publie une liste, régulièrement mises à jour, des jeux recommandés .

« Comme souvent avec les bonnes idées, nous avons créé REXR avant tout pour nous-mêmes, en tant que joueurs. L’immersion – ne faire qu’un avec le personnage – c’est un rêve que nous avons tous en jouant à nos jeux préférés. Et si un jour, on pouvait jouer au jeu de l’année en Réalité Virtuelle ? C’est ce que nous avons accompli avec REXR. » explique Youssef El Moumni, gamer et fondateur – créateur de la technologie propriétaire ReXR.

REXR fonctionne grâce à une simple application installée sur PC et mobile Android, ainsi qu’un casque de Réalité Virtuelle pour smartphone, de type Destek V4, Homido, ou Canbor 3D VR (entre 20 et 30€)…

Realified, une startup estonienne annonce le lancement de REXR en avant-première en France. REXR est une solution unique au monde qui permet de jouer en Réalité Virtuelle à tous les jeux vidéo jouables sur PC (et non disponibles en VR), sans même devoir investir dans un nouvel ordinateur ou acheter un casque de Réalité Virtuelle haut de gamme comme un HTC Vive, Oculus ou encore un Samsung Gear….

Audiophile passionné d'informatique et de mobilité depuis une bonne vingtaine d'années, j'ai débuté avec un Psion (certains se souviennent du 5ème Site et de EpocBoulevard entre 1997 et 2002) et ai possédé à peu près tout ce qui s'est fabriqué comme PDA, pour finalement switcher sur les produits Apple... Geek? Oui! Vieux? Pas tant que çà quand même... Mobian? Assurément et définitivement!