Le P40 de Huawei sera livré avec le moteur français de recherche Qwant

Sur l’ensemble des modèles de la gamme HUAWEI P40 commercialisée en France, Qwant sera intégré comme moteur de recherche par défaut accessible depuis le widget de recherche rapide, ou disponible directement via l’application Qwant pré-installée. Celle-ci, dérivée du navigateur libre et open-source de Mozilla, offre en outre une protection anti-tracking activée par défaut lors de la navigation sur le Web. Elle sera également proposée en téléchargement dans Huawei App Galery .

Le partenariat inédit entre Qwant et Huawei permettra à de nombreux utilisateurs d’adopter plus facilement le moteur de leur choix dans leurs habitudes de recherche en mobilité, avec une expérience privacy first qui correspond à leurs attentes de protection de la vie privée.

Avec une audience de près de 5 millions de visiteurs uniques par mois en France, Qwant continue de démontrer par sa montée en puissance une véritable prise de conscience des internautes quant à la protection de leurs données personnelles, et à l’existence de moteurs de recherche alternatifs répondant à leurs besoins. La progression de l’audience de plus de 20 % par rapport à l’an passé se traduit également sur mobiles avec déjà 1,9 million de visiteurs uniques sur smartphones.

Qwant, le premier moteur de recherche européen privacy-by-design, confirme ainsi qu’il représente une alternative éthique de choix pour un web respectueux des internautes et de l’écosystème numérique. Basé en France, il développe ses propres capacités d’indexation et de classement des résultats, afin d’offrir à terme en Europe la première technologie entièrement souveraine de moteur de recherche.

La nouvelle gamme HUAWEI P40 se positionne comme l’une des gammes de smartphones les plus sûres au monde grâce à des niveaux multiples de chiffrement des données utilisateurs, s’appuyant sur l’intelligence artificielle pour protéger les données les plus sensibles directement au niveau du processeur Kirin 990.

Huawei s’allie à Qwant qui sera le moteur de recherche sur la gamme HUAWEI P40 en France, en Allemagne et en Italie. Un partenariat technologique sous le signe de la protection et de la sécurité des données personnelles au service des utilisateurs européens

Audiophile passionné d'informatique et de mobilité depuis une bonne vingtaine d'années, j'ai débuté avec un Psion (certains se souviennent du 5ème Site et de EpocBoulevard entre 1997 et 2002) et ai possédé à peu près tout ce qui s'est fabriqué comme PDA, pour finalement switcher sur les produits Apple... Geek? Oui! Vieux? Pas tant que çà quand même... Mobian? Assurément et définitivement!