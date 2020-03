Mi10, Xiaomi rentra dans la cour des grands

Toujours à l’écoute de ces clients, Xiaomi est de ces constructeurs à savoir sortir des machines belles et performantes mais toujours avec un tarif contenu. Et la sortie du Mi 10 ne dérogera pas à la règle, alors même qu’il vient titiller les hauts de gamme.

Ce n’est pas un smartphone qui aura la lourde tâche de remplacer le Mi 9, mais 3 modèles. En effet la nouvelle collection sera composée du Mi 10, Mi 10 Pro et du Mi 10 Lite 5G.

Le Mi 10 et sa version Pro ont été pensés avant tout pour la photo et la vidéo, en témoigne la quad-caméra et le capteur de 108 MP sur le Mi 10 Pro, l’un des plus grands du marché. mais également un capteur ultra grand-angle de 20 MP auquel on ajoutera pour le Mi 10 Pro, deux téléobjectifs balayant une large amplitude de zoom, que ce soit le zoom 2x en mode portrait, ou le zoom 50x pour des photos longue portée stabilisées grâce à l’OIS inclus.

Assisté par un module laser autofocus, l’IA 2.0, le mode Nuit 2.0 et la technologie dual-flash pour plus de détails et une meilleure définition en journée ou la nuit, le Mi 10 Pro obtient la première place du classement DxOMark avec un score de 124 points. Côté vidéo, le Mi 10 Pro vous propose un enregistrement 8K à 30 images par seconde avec différents modes vidéo, comme le Portrait vidéo, Color focus, ShootSteady, Vlog et slow motion.

Coté design, les Mi 10 Pro et Mi 10 possède un design en verre 3D protégé Gorilla Glass 5, incurvé à l’avant et à l’arrière pour une meilleure prise en main. Pour mieux les différencier, le Mi 10 Pro possède une finition anti-reflets et un dos en verre dépoli, et le Mi 10, un effet brillant. En facade, on a un écran AMOLED 6.67’’ TrueColor sur le Mi 10 Pro qui offre une luminosité maximale (jusqu’à 1200 nit) ainsi qu’une meilleure efficience énergétique, complétées par l’innovation SmoothSync à 90Hz pour une meilleure réactivité. Sur les deux modèles, l’écran est certifié TÜV Rheinland et HDR10+. Deux capteurs de luminosité sur les deux Mi 10, permet le meilleur rendu en toutes conditions de lumière. Les Mi 10 et Mi 10 Pro profitent également d’un retour haptique allant jusqu’à 150 scénarios différents.

Pour faire tourner tout ça, le Mi 10 Pro possède une batterie de 4 500 mAh dotée d’une triple capacité de recharge rapide : recharge filaire 50W, 30W par induction (45 minutes et 65 minutes respectivement), ainsi qu’une charge sans fil inversée. Quant au Mi 10, il intègre les mêmes propriétés mais avec une batterie à 4 780 mAh.

Pour la connéctique, nous avons du NFC multifonctionnelle et de la fonctionnalité IR-blaster pour des transactions rapides et le contrôle des objets connectés de la maison. Coté audio, les Mi 10 Pro et Mi 10 sont équipés d’un système symétrique de haut-parleurs stéréo en haut et en bas de l’appareil.

Le Mi 10 Pro sera disponible le 7 avril en deux coloris : Blanc Alpin et Gris Solstice, en 8GB+256GB au prix de 999,90€ dans les Mi Stores agréés, Mi.com, SFR, Fnac, Darty, Cdiscount et Boulanger avec les Mi True Wireless 2 offerts (valeur 99,90€).

Le Mi 10 sera disponible le 7 avril dans les coloris Gris Crépuscule et Vert Corail en 8GB+256GB au prix de 799,90€ dans les Mi Stores agréés, Mi.com, SFR, Bouygues Telecom, Fnac, Darty, Cdiscount et Boulanger avec les Mi True Wireless 2 offerts (valeur 99,90€).

En ces temps difficile et afin de soutenir le personnel soignant dans la lutte contre le Covid-19, Xiaomi s’engage également à reverser 50 euros à la Fondation de l’AP-HP pour tout achat d’un Mi 10 Pro ou Mi 10 entre le 7 avril et le 7 mai.