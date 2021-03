Le nouvel Echo Show 10 disponible en précommande!

Pas une année ne se passe sans qu’Amazon propose sa nouvelle livrée d’appareils Echo. La dernière collection avait été présentée en septembre 2020, et tous les appareils annoncés à l’époque étaient disponibles… sauf le très attendu et remarqué Echo Show 10 qui n’avait pas de date de lancement. C’est chose faite, puisqu’il est dorénavant en précommande.

Le nouvel Echo Show 10 annoncé il y a quelques mois avait surpris tout le mode. Imaginez plutôt: prenez un Echo Show 10 et accrochez le à une enceinte Echo Studio, et vous avez le nouvel Echo Show 10. Celui-ci dispose d’un écran brillant HD adaptatif de 10 pouces et de doubles tweeters à l’avant pour des voix claires et nettes, couplés à un puissant woofer offrant un son directionnel qui s’adapte automatiquement à votre espace.

Petit gadget qui va faire son effet, l’Echo Show 10 suit vos mouvements lorsque vous regardez vos séries, films et programmes préférés sur Prime Video, Netflix ou Molotov, ou que vous cuisinez en suivant une recette sur Marmiton. Pour cela, Amazon a intégré un moteur totalement silencieux, et une caméra 13 mégapixels offre un champ de vision de 110° avec zoom et cadrage automatique, ce qui vous permet ainsi de rester au centre du cadre pendant vos appels vidéo, ou lorsque vous prenez des photos, même en vous déplaçant.

De plus en plus orienté domotique, l’Echo Shwo 10 est équipé d’un hub Zigbee intégré, ce qui vous permet de configurer des appareils connectés compatibles sans hub supplémentaire.

Le nouvel Echo Show 10 est disponible dès maintenant en précommande en anthracite et blanc au prix de 249,99€ sur Amazon.fr et Boulanger.com.