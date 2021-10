Sony SRS-NS7, le Home Cinema autour du cou

Le home cinéma, en général, est une installation couteuse et assez compliquée, si on se lance dans du 5.1 voire 7.1. Des câbles, des trous, bref c’est pas le meilleur WAF qu’on peut trouver. Sony a peut être trouvé la solution pour ceux qui veulent profiter d’un son cinéma, sans dégrader son intérieur et son déranger les voisins.. et ça se passe autour de votre cou.

Sony vient de présenter une nouvelle enceinte à installer autour de votre cou. En effet la SRS-NS7 est une enceinte particulière dans plusieurs domaines. C’est tout d’abord un modèle tour de cou sans fil. Elle se connecte via Bluetooth à un émetteur sans fil fourni, lui même connecté au téléviseur via un câble optique et un câble USB. Une fois l’appairage effectué, à vous le son 360 Spatial Sound de Sony que vous pouvez personnaliser avec l’application 360 Spatial Sound Personalizer. Application quasiment indispensable car elle va prendre des photos de vos oreilles et analyser vos propres caractéristiques auditives pour les intégrer dans son expérience audio, pour le meilleur rendu personnalisé possible.

L’enceinte NXR-NS7 est optimisée par les technologies audio afin d’offrir un son cristallin, une pression acoustique puissante et des sons riches et profonds pour se rapprocher le plus d’une expérience de cinéma à la maison. Equipé d’un haut-parleur X-Balanced dans un boîtier compact, il offre une pression acoustique augmentée une distorsion réduite pour diffuser une musique et des voix claires. L’enceinte étant orientée vers le haut, elle assure un son clairement audible sans déranger son entourage. Pour les basses, un radiateur passif augmente la réponse en basse fréquence et reproduit des graves clairs.

Sa conception même lui offre un confort idéal pour des heures de films ou séries grâce à une finition texturée pour une meilleure sensation de confort, un tour de cou en silicone et un revêtement arrière soyeux. Même les éclaboussures ne lui font pas peur puisqu’elle est certifiée IPX4.

Coté autonomie vous risquez de lâcher avec elle, puisque la SRS-NS7 offre jusqu’à 12 heures d’écoute dont près de 5 heures à plein volume. Et si vous vous retrouvez à court de batterie lors de vos bingage, une charge rapide de 10 minutes via une connexion USB de type C vous apportera jusqu’à 60 minutes d’utilisation supplémentaire.

Compatible Dolby Atmos pour vos séances cinéma, l’enceinte excelle également dans l’écoute musicale puisque vous pourrez écouter votre musique en 360 Reality Audio en le connectant à votre smartphone grâce aux services de musique compatibles tels que Deezer, nugs.net et TIDAL. Les appels en mains libres sont également de la partie, grâce à l’emplacement optimal du microphone qui va capturer et diffuser votre voix avec une excellente qualité, tandis que les haut-parleurs X-Balanced transmettront la voix de vos collègues. Une fonction de réduction de l’écho permet à tous les interlocuteurs de vous entendre et être entendus sans réverbération.

L’enceinte SRS-NS7 sera disponible à partir de novembre 2021 au prix d’environ 299 €. Si l’émetteur WLA-NS7 est fourni avec le SRS-NS7, il pourra également être acheté seul à partir de novembre 2021 au prix d’environ 59,99 €, car il permettra à certains casques de la marque de profiter de l’expérience 360 Spatial Sound de Sony, une fois appairé.