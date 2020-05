La nouvelle box Bouygues Télécom est une Smart TV Samsung !

Ce matin Bouygues Télécom présentait sa nouvelle box TV lors d’une visio-conférence de presse. Et surprise, cette nouvelle box est dématérialisée sous la forme d’une app pour Smart TV. Smart TV Samsung à acquérir avec son abonnement fibre, à prix avantageux.

Pas de nouvelle box à proprement parler donc, mais un deal d’un nouveau genre dans la téléphonie fixe : on souscrit l’offre fibre Bouygues à 39eur/mois et on choisit la diagonale de la TV qui héberge l’app BBox Smart TV : 43 pouces pour 49eur, 55 pouces pour 199eur ou 349eur pour 65 pouces. Et la TV est votre propriété. (Bon oui, y’a un engagement de 24 moi sur la fibre).

En souscrivant à l’abonnement Fibre #BboxSmartTV à 39€99/mois (engagement 24 mois), vous pourrez choisir le modèle 43” à 49€, le modèle 55” à 199€ et le modèle 65” à 349€ à l’achat. L'offre sera disponible dès le mardi 2 juin en boutique ou sur https://t.co/4aeiy3Mhn8. — Bouygues Telecom (@bouyguestelecom) May 28, 2020

On assiste donc à un petit événement, un opérateur fixe qui lâche sa petite emprise hardware sur le foyer via un deal avec le numéro des ventes de TV en France, Samsung. Il reste bien la box internet, mais comme dirait Benoit Torloting, le directeur général adjoint en charge des opérations Grand Public et Entreprises de Bouygues Telecom, “celle-ci, on ne sait pas encore la faire disparaitre”.

La box TV est remplacée par une application directement intégrée dans votre TV, Btv+, qui permet d’accéder à +150 chaînes ainsi qu’à tout l’univers des services et contenus. pic.twitter.com/ayXj3kPG4i — Bouygues Telecom (@bouyguestelecom) May 28, 2020

Cette nouvelle offre est à souscrire en boutique et la livraison et l’installation de la TV sont comprises. Les TV Samsung sont de la gamme TU7000 et ça démarre le 2 juin.

#BboxSmartTV : l'offre sans box 😉 Accédez à vos programmes et applications préférés en toute simplicité : plus besoin de décodeur, une seule télécommande pour tout contrôler. RDV mardi 2 juin. + d'infos https://t.co/QXpENq9XTC pic.twitter.com/ySICyoRMKc — Bouygues Telecom (@bouyguestelecom) May 28, 2020