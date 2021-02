La Mi Watch de Xiaomi arrive !

Xiaomi lance sa montre connectée en France, la Mi Watch pour un prix… à la Xiaomi.



Équipée d’un écran AMOLED de 1,39’’, d’un GPS, étanche jusqu’à 50 m, et ne pesant que 32 grammes, cette montre ultralégère est confortable pour l’exercice physique et dans la vie de tous les jours. La Mi Watch propose également plus de 100 cadrans personnalisables, ainsi que trois couleurs de bracelets.

La Mi Watch dispose d’un bouton dédié aux sports qui permet de suivre facilement son activité et d’accéder à 117 modes d’exercice.

Elle mesure en continu de nombreuses données de santé, telles que la fréquence cardiaque ou le niveau d’oxygène dans le sang par exemple.

Cette montre connectée dispose d’une autonomie exceptionnelle de 16 jours avec seulement deux heures de charge. Nul besoin de brancher la montre que deux fois par mois pour profiter d’une utilisation ininterrompue.

La Mi Watch est équipée de nombreuses fonctionnalités comme la prise en charge des emojis natifs, le déclenchement de l’obturateur de l’appareil photo, la commande vocale (Alexa) et de nombreuses fonctionnalités avancées.

La Mi Watchsera disponible le 9 mars en noir, beige et bleu marine pour 149,99€ avec 50 euros de remise immédiate soit 99€, les 9 et 10 mars chez Orange, SFR, Fnac, Darty, Boulanger, Cdiscount, LDLC, Rue du Commerce, Mi.com et Mi Stores.