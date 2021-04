Youboox sauve le confinement des parents…

Depuis le samedi 3 avril, et jusqu’à nouvel ordre, tous les enfants de France sont confinés à la maison. Pour la troisième fois, certains parents se retrouvent donc confrontés à un challenge de taille : concilier télétravail et occupation des enfants.

En ces temps de Covid-19, les parents découvrent -ou redécouvrent- au gré des confinements la mission complexe qu’assument les nourrices et enseignants quotidiennement : gérer et inculquer des connaissances aux enfants. Une mission qui se complexifie davantage dès lors que le télétravail entre en jeu comme l’attestent certains parents, ayant déjà vécus l’expérience lors des confinements précédents. Ils sont nombreux à appréhender revivre une telle situation !

Youboox, première plateforme de lecture en streaming française a décidé de venir en aide à ces parents grâce à une sélection exclusive de livres audios et de podcasts destinés aux enfants de 4 à 8 ans. Riche d’un catalogue de plus de 400 000 contenus –pour tous les âges et tous les goûts- Youboox souhaite leur permettre d’aborder les prochaines semaines avec sérénité. Avec différents tarifs pour différents contenus, ne dépassant pas le prix d’un livre de poche, les parents peuvent contrôler leur budget tout en initiant leurs enfants au plaisir de la lecture (audio dans un premier temps, puis illustrée ou textuelle lorsqu’ils seront plus grands) ! Accessible depuis n’importe quel terminal via son application ou sa plateforme dédiée, Youboox leur offre tranquillité et liberté pour travailler efficacement, y compris en présence de leurs enfants. Une fois la journée terminée, les parents pourront eux aussi profiter du catalogue de contenus de qualité proposé par Youboox : livres audios, romans, bandes dessinées, quotidiens, magazines, guides de voyages…

Grâce à la sélection de titres jeunesses proposée par Youboox, les enfants pourront stimuler leur curiosité et combler leur soif de découverte grâce à des livres audios et des podcasts exclusifs s’adressant à leur tranche d’âge. Parmi eux, de grands classiques tels que Le tour du monde en quatre-vingts jours, Le Petit Prince, Astérix… mais aussi des romans audios de Roald Dahl, Alice au pays des merveilles, Vaiana (Disney), Raconte-moi les animaux et bien d’autres encore, à découvrir durant les prochaines semaines. Cette sélection -comprenant les titres les plus appréciés par les enfants déjà adeptes de Youboox- laisse présager de bons moments de découverte aux enfants et d’appréciables instants de productivité à leurs parents.

Cette sélection Youboox sera accessible sur IOS, Android et le Web en souscrivant à l’offre Youboox Premium à 11,99 €/mois, qui permet un accès aux livres, bandes dessinées, presse, magazines et livres audio. Plus d’informations sur : https://youboox.fr/fr