Clic-Light v2 : Être vu c’est bien … Se signaler c’est encore mieux

Grâce à la fonctionnalité Adapt-Light , la puissance des leds varie en fonction de la luminosité environnante et les risques de collisions par l’arrière et le côté sont minimisés

Clic-Light comprend un clignotant gauche et droit, un feu stop, un feu de position, un feu anti Brouillard et des feux de détresse offrant ainsi une solution de signalisation ultime et universellement comprise. Fixé à un harnais de haute qualité, Clic-Light se positionne au milieu du dos, en ligne avec le niveau des yeux des autres usagers de la route.

Audiophile passionné d'informatique et de mobilité depuis une bonne vingtaine d'années, j'ai débuté avec un Psion (certains se souviennent du 5ème Site et de EpocBoulevard entre 1997 et 2002) et ai possédé à peu près tout ce qui s'est fabriqué comme PDA, pour finalement switcher sur les produits Apple... Geek? Oui! Vieux? Pas tant que çà quand même... Mobian? Assurément et définitivement!