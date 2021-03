Arlo présente sa nouvelle caméra d’intérieur

Fort d’une gamme ultra complète, Arlo ne s’arrête pas là et continue à proposer des modèles toujours aussi efficaces, mais à des tarifs plus contenus, comme la gamme Essential, permettant de bien s’équiper à moindre cout, et qui se voit complétée avec cette nouvelle caméra Essential indoor.

Arlo propose une gamme de caméra à faire pâlir bon nombre de spécialistes de la surveillance vidéo à la maison. Mais une gamme fait très fort depuis son lancement, c’est la gamme Essential. Une gamme complète composée de caméras et de sonnettes connectées , mais surtout accessible afin de proposer la sécurité à moindre de cout mais efficace. Et voilà qu’Arlo vient de compléter sa gamme Essential avec une toute nouvelle caméra de sécurité et d’intérieur appelée Essential Indoor.

Tout comme ses grandes soeurs ,vous aurez la possibilité de recevoir des notifications d’alerte directement sur votre téléphone, via l’application Arlo, dès lors que l’appareil détecte un mouvement ou un son. Vous pourrez accéder au flux vidéo en direct pour connaitre l’origine de l’alerte au format HD 1080p, de jour comme de nuit avec sa vision nocturne nette permettant d’observer très distinctement tout ce qui se passe au sein de votre domicile.

L’application vous permet également de déclencher la sirène intégrée ou même parler et écouter via le microphone et le haut-parleur. Niveau connectique et installation, comme à son habitude chez Arlo, rien de plus simple, la nouvelle caméra d’intérieur Essential Indoor se branche sur une prise secteur et se connecte directement à votre réseau wifi. Sa conception compacte et son support flexible vous permet de l’installer où vous le voulez et de la rendre discrète.

La caméra de sécurité d’intérieur Essential Indoor possède également un cache objectif automatique qui vous permet de fermer l’appareil afin de préserver votre vie privée. Manuel ou automatique en utilisant la géolocalisation de votre téléphone, votre caméra active et désactive les fonctions audio et vidéo lorsque vous êtes chez vous et lorsque vous partez.

Bien évidemment, la nouvelle caméra Essential profite également du programme de sécurité Arlo SMART lui permettant, entre autre, de faire la distinction entre les personnes et les animaux domestiques, ce qui vous permet d’affiner les zones à surveiller. Grâce à votre abonnement Arlo SMART, vous pouvez profiter également de la technologie brevetée “écran verrouillé” d’Arlo qui vous permet d’agir plus rapidement en déclenchant la sirène, en cas d’urgence absolue. De plus, un stockage de vos vidéos pendant 30 jours dans le cloud vous permet de vous munir de preuves en cas de besoin.

Vendue au prix recommandé de 129 €, la nouvelle camera d’intérieur Essential Indoor est disponible en précommande depuis le 1er mars et sera disponible en vente directe à partir du 1er avril sur Amazon et auprès de tous les revendeurs Arlo agréés.