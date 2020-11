[Test] Jabra Elite 85t, la quasi perfection

Autant le dire tout de suite, les tous nouveaux intras True Wireless Elite 85t de Jabra sont parmi les meilleurs du marché ! Ils proposent en effet ce qui se fait de mieux dans un design réduit : une excellent qualité sonore, une réduction de bruit active réglable, une excellente autonomie, une gestion particulièrement complète via l’application Sound+ avec en prime une adaptation du son en fonction de vos capacités auditives !





Le constructeur danois, qui jouit d’une solide réputation et d’un savoir faire reconnu, se positionnait déjà comme un précurseur en matière d’intras True Wireless avec les Elite 65t sortis en 2018. Il persiste fin 2019 avec les Elite 75t dans un châssis réduit et affiné, mais avec une autonomie portée à 7h (au lieu de 5h). Ces derniers viennent par ailleurs de bénéficier de l’ANC via une mise à jour logicielle gratuite. (NB: la fonction ANC ramène l’autonomie à 5,5h, comme pour les 85t)

Mais loin de s’arrêter là, le constructeur sort les derniers nés, logiquement nommés Elite 85t. Ceux-ci ajoutent encore plus de fonctionnalités comme la recharge sans fil Qi, l’adaptation du son par oreille, un ANC indéit, etc., et se positionnent ainsi parmi les meilleurs du marché.

Déballage

La boite des ces intras Elite 85t s’avère toute petite (surtout comparée à celle des Elite 75t), alors que l’étui de recharge est légèrement plus haut que celui des 75t, et pour cause, il permet la recharge sans fil au standard Qi dont le logo figure sur le dessous.

La dotation consiste en un (court) câble de recharge USB / USB-C et 3 paire d’embouts en silicone “EarGels” de taille L M et S. Le boitier accueille les 2 écouteurs déjà équipés d’embouts en silicone “EarGels”, dont l’ovale permet de mieux s’adapter en douceur au conduit auditif, et contribuer au confort dans la durée, ainsi qu’à la réduction de bruit passive en bloquant les bruits environnants. Mais ça saute au yeux tout de suite : il y a un air de famille qui ne trompe pas dans ce design semi-ouvert, aux lignes douces et désormais caractéristiques de la marque. On peut noter un léger embonpoint des 85t : il faut bien accueillir les haut-parleurs de 12 mm quand ceux des 75t sont de 6 mm !

Il conviendra à chacun de vérifier qu’ils tiennent bien en place pour la pratique sportive, mais ces Jabra Elite 85t certifiés IPX4 ( résistants à la sueur et aux éclaboussures).

Avant tout…

Après un appairage d’une simplicité extrême, il convient de vérifier la présence d’une mise à jour du firmware et de procéder à celle-ci :

ANC (Active Noise Control)

Ces intras intègrent chacun 3 micros, dont 2 micros chargés de capter les bruits environnants avant de les faire analyser et annuler par le processeur dédié “Jabra Advanced ANC”.

Ce dernier permet une personnalisation sur 11 niveaux couvrant toute la palette sonore (par palier de 3dB) de façon à isoler le plus possible des bruits ambiants. Au niveau maximal, l’ANC de Jabra est le meilleur du marché. Bien entendu, il est possible de basculer en “HearThrough” pour entendre l’environnement ou les annonces dans les transports notament.

Il permet en outre un réglage différent par oreille, partant du principe qu’elles sont toutes différentes (ouïe, morphologie). Le même réglage, également proposé aux Elite 75t s’avère inédit sur ce type d’appareils :

MySound

Jabra va encore plus loin dans la personnalisation audio des Elite 85t, en incluant un test auditif. L’objectif consiste à adapter le son au profil d’écoute propre à chacun. Il consiste à réagir fois qu’un son est entendu de façon à déterminer un profil précis et personnalisé. C’est la 1ère fois qu’un tel niveau de personnalisation se voit proposé, même si Pioneer s’en était approché en 2017 avec ses Rayz .

L’application Sound+ propose bien entendu de choisir ses “Moments” qui sont des réglages pré-définis mais modifiables selon les souhaits de l’utilisateur.

S’ils peuvent être appairés jusqu’à huit appareils, ils se connectent à deux sources simultanément grâce au multipoint avancé. Pratique pour écouter de la musique en travaillant sur son ord i, et recevoir un appel depuis son smartphone en appuyant sur un bouton. Une fonctionnalité surtout présente sur des casques à arceau et bien trop rare sur des intras True Wireless et donc très pratique et plus que bienvenue sur ces Elite 85t !

Les fonctions appelées par les boutons sont configurables (dont l’utilisation d’un assistante vocal Siri ou Google Assistant), et ce toujours depuis l’app Sound+.

Les options liées aux appels téléphoniques ne sont pas en reste et Sound+ propose une foultitude de fonctionnalités. On notera entre autre Sidetone qui permet d’entendre sa propre voix lors d’une conversation, afin d’éviter de monter le ton, comme lorsque l’on pense que notre interlocuteur ne nous entend pas… La qualité des appels doit beaucoup aux trois micros présent dans chaque écouteur…

Si l’autonomie annoncée est de 5,5h avec la réduction de bruit activée, celle-ci monte à 7h sans ANC. Nous avons pu le vérifier durant cette semaine de test et même dépasser la durée annoncée de plus d’une demi-heure. Une fois replacés dans leur boitier de recharge,

A noter que la musique s’arrête au retrait de l’écouteur droit, et reprend une fois celui-ci inséré dans l’oreille. En revanche, il est possible de retirer l’oreillette gauche tout en continuant à écouter la musique depuis la droite.Ceci est dû à la connectivité “maitre-esclave”, l’écouteur droit étant le maître. On aurait préféré une configuration où chaque écouteur se connecte directement à la source et peut donc ainsi fonctionner en solo et en mono.

C’est sans doute le seul point qui me chagrine dans ce produit, au demeurant particulièrement abouti et complet. Sans doute dans une version future ?

Conclusion

Avec de haut-parleurs de 12 mm, un égaliseur, un ANC et une écoute personnalisable, une application sans doute la plus complète du marché, les Jabra Elite 85t décroche la palme. Si nous ne nous sommes pas étendu sur les qualités audio, sachez cependant qu’elles sont très bonnes, et que chacun trouvera son compte avec les réglages fins de l’égaliseur.

Ces Elite 85t nous ont complètement séduits et s’avère un choix particulièrement judicieux qui sort du lot de plus en plus fourni des intras True Wireless.

Comptez 249 €.

Si vous possédez des Elite 75t, n’oubliez pas de faire la mise à jour et de configurer l’ANC !

Caractéristiques techniques

Type semi-ouverts Couplage intra-auriculaire Drivers Transducteurs dynamiques de 12 mm Certification IPX4 Microphones 6 x MEMS ANC Jabra Advanced ANC utilisant 4 des 6 microphones, et personnalisable sur 11 niveaux HearThrough Personnalisable sur 5 niveaux Assistant vocal Siro, Google Assistant Réponse en fréquence musique 20 Hz à 20 kHZ Réponse en fréquence appels 100 Hz à 10 kHz Bande passante des microphones 100 Hz à 10 kHz Bluetooth 5.0 Portée 10m Codecs AAC, SBC Autonomie 5h30 heures + 19h30 heures (boîtier) Recharge rapide 60 minutes d’autonomie en 15 minutes de charge