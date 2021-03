[Test] Micro-casque de bureau Jabra Evolve2 30, bon pour le service

Il est clair que depuis un an, la pandémie à laquelle nous devons faire face contribue à accélérer une une transformation numérique déjà croissante…Et puisque nous devons continuer à privilégier le télétravail et comme nous ne disposons plus de téléphones fixes sur nos bureaux, rien de tel qu’un bon micro-casque. De celui qui nous isole des autres bruits environnants, qui permet d’être bien entendu et qui possède un bon microphone pour les appels. C’est le cas du Jabra Evolve2 30, un casque de nouvelle génération très économique qui inclus entre autres, un double microphone ainsi qu’un bouton dédié pour Microsoft Teams (optionnel).

Le danois Jabra est vraiment l’un des champions des produits audio, qu’ils soient grand public ou destinés à une utilisation professionnelle. Leur petit dernier, le Jabra Evolve2 30 est un casque supra-aural avec annulation passive du bruit et plug-and-play doté d’une connectivité filaire en USB A ou USB-C. Il est équipé d’une perche articulée, de haut-parleurs de 28mm et ses oreillettes sont recouvertes de protections en simili cuir qui recouvrent des coussinets de mousse à mémoire de forme très confortables, même avec des lunettes…

Déballage

Avec Evolve2, Jabra définit une nouvelle norme d’emballage et de durabilité : l’Evolve2 30 est livré dans un sac réalisé en papier recyclé sur lequel le guide de l’utilisateur et les instructions sont imprimés. Un première qui fera certainement des émules, et c’est tant mieux.

Le casque est protégé par une housse en feutre gris dont le rabat se maintient par un élastique. Là encore, pas de superflu, rien que de l’efficace, avec la touche d’élégance propre aux pays nordiques.

L’Evolve2 30 se révèle être un casque léger qui ne pèse que 125 grammes, un résultat dû en partie à l’absence de batterie qui équipe les casques à connectivité Bluetooth. L’arceau fin se voit en partie recouvert de simili cuir protégeant une mousse qui lui confère un confort parfait sur le crâne. Associé au confort des oreillettes, la tension de l’arceau suffit à elle seule à isoler des bruits extérieurs. Cette isolation passive s’avère particulièrement travaillée et réussie et a d’ailleurs été améliorée de près de 48% de celle de l’Evolve 20 de première génération.

La perche micro pivote au centre de l’oreillette droite et offre un angle de pivotement suffisamment élevé de façon à pouvoir la placer exactement où l’utilisateur le souhaite pour une conversation claire et nette.

L’ensemble des commandes sont situées sur l’oreillette droite et comprennent 4 boutons sur la périphérie. Ils permettent de contrôler le volume, la lecture et pause de la musique et de placer le casque en mode muet. Un bouton multifonction frappé du logo Microsoft Teams se situe au centre de l’oreillette droite. Ce bouton d’accès rapide permet notamment de répondre aux appels entrants de MS Teams, d’ouvrir l’écran “Rejoindre maintenant” de la réunion, d’ouvrir l’écran des appels manqués et d’accéder à l’écran de messagerie vocale de MS Teams. Au delà de l’aspect indéniablement pratique, ce bouton Teams fait l’objet d’une certification stricte qui “garantit que les périphériques USB (casques, haut-parleurs, webcams et moniteurs) offrent une qualité audio ou vidéo enrichie. Les périphériques certifiés fonctionnent (plug-& lecture) sans configuration supplémentaire et offrent un contrôle d’appel avec Microsoft Teams et Skype Entreprise”.

Nous sommes donc bien au delà d’un pur aspect marketing…

Utilisation

Je travaille dans un openspace, et après le rachat de notre entreprise par un grand groupe international, nous avons vu disparaitre nos téléphones fixes au profit d’un casque Jabra Evolve 20 (à oreillettes en mousse). Je mesure ainsi le fossé qui sépare la première génération de l’Evolve avec l’Evolve 2 qui établit un nouveau standard ! Le confort n’a strictement rien à voir (surtout pour un porteur de lunettes) et mes collègues me regardent avec envie… Et je les comprends !

A noter que comme ses ainées, ce casque est équipé d’un voyant “Busylight” qui s’allume une fois en ligne, signifiant aux autres que vous êtes en communication. Il est aussi possible de l’activer manuellement pour ne pas être dérangé. Mais qu’on me laisse donc tranquille !

Ce casque de dernière génération permet aux utilisateurs de s’isoler et par conséquent de mieux se concentrer dans un environnement ouvert comme un openspace, même pendant de longues heures. Ses microphones se concentrent sur la voix, uniquement la voix en annulant les sons parasites (masking) grâce aux algorithmes spécifiques développés par Jabra.

Son poids plume de 125 g, le confort de son arceau et des coussinets associés à son isolation passive sont tels qu’on se surprend le garder sur la tête même en dehors des “conf-calls”. Il m’arrive aussi d’écouter de la musique en streaming ou encore la radio depuis un navigateur web, dans retirer le casque qui s’en accommode fort bien.

Conclusion

Ce petit concentré de technologie et de confort se révèle en plus particulièrement bon marché : comptez 93€ avec une connectivité USB-A ou C, optimisé MS Teams ou UC (Unified Communication). Et comme l’écrit Jabra : Qui que vous soyez, où que vous alliez, il y a un produit Jabra pour vous. C’est ce que nous faisons.

Pensé avec attention. conçu avec soin. construit de manière experte. https://youtu.be/7wPvV7vLle8 Caractéristiques audio Taille du haut-parleur: 28 mm Ø Sensibilité: 115 dB @1 mW-1 kHz Puissance d’entrée max.: 30 mW Plage de fréquence: 20 Hz à 20 000 Hz Bande passante: mode musique 20 Hz à 20 000 Hz mode voix 100 Hz à 12 000 Hz Type de microphone: 1 MEME analogique et 1 ECM analogique Sensibilité du microphone: 38BV/Pa / -33dBV/Pa Protection auditive de l’utilisateur: Jabra SafeTone Certifications: Principaux fournisseurs de communication unifiée (Alcatel-Lucent, Avaya, Cisco, MS Teams, Unify) Répond aux exigences du travail collaboratif sur Microsoft Teams