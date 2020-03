[Test] Clavier CTRL multi plateforme, simple comme Bleujour

Multi plateformes, multi couleurs, multi connections et multi périphériques, ce clavier possède de nombreux atouts et s’adresse vraiment à tous, que vous utilisiez un PC ou un Mac, une tablette ou un smartphone sous iOS ou Android, un Chromebook ou une machine sous Linux, le clavier CTRL contentera tout le monde. Nous avons testé la version Mac.

Présenté il y a 3 ans, le clavier CTRL de l’entreprise toulousaine Bleujour arrive dans une nouvelle édition. Ce clavier, qui ressemble comme deux gouttes d’eau au clavier étendu signé Apple, est « multi dispositifs », USB et Bluetooth, peut contrôler jusqu’à 4 appareils, et « switcher » en un clic entre un mac (ou un PC), une tablette ou un smartphone.

Les différences avec un clavier Apple sont minimes et mis à part la couleur de notre exemplaire de test, il faut un oeil exercé pour faire la différence entre ces vrais faux jumeaux 🙂

En effet, aucune marque ne trouve sa place sur le dessus, et c’est tant mieux. Le logo est apposé sur le dessous, une preuve de bon goût de la part de Bleujour…

Par ailleurs, ce clavier semble parfaitement conçu, et son utilisation le confirme : la frappe et le son des touches inspirent confiance. On a affaire à un produit fabriqué avec soin et d’excellente qualité. La structure aluminium et la peintures texturée (déjà utilisée sur le kubb) y sont partie prenante.

Les touches, leur hauteur et même leur sérigraphie sont quasiment semblables à celle des claviers Apple. En revanche, en y regardant d’un peu plus près, le clavier CTR présente quelques différences.

Les touches de fonction 16 à 19 disparaissent (mais qui les utilise régulièrement ?) au profit d’une touche USB et de 3 touches de connexion Bluetooth pour 3 devices distincts.

L’appairage s’avère des plus simples. Après la mise sous tension, il suffit de maintenir la touche Ctrl enfoncée ainsi que l’une des 3 touches de jumelage qui va clignoter en bleu.

Dès lors, un clic sur la touche BT désirée et vous voici connecté à la machine appairée à ce canal.

Il est alors aisé de passer facilement d’un device à un autre, comme travailler sur l’iMac, saisir un message sur sa tablette ou téléphone d’une simple pression sur l’une des touches dédiées. Difficile de faire plus simple…

La touche USB permet être connecté à une machine avec un câble microUSB vers USB-A situé sur la tranche avant. C’est depuis ce port microUSB que l’on recharge la batterie – conséquente – de 1600mAh.

On regrettera ici que l’USB-C n’ait pas été choisi, mais c’est sans doute un choix économique.

Le clavier dispose d’un bouton de mise sous tension (également situé sur la tranche avant, entre les touches Eject et F13). La touche de verrouillage majuscules sert de témoin.

A l’usage ce clavier s’avère parfaitement agréable, même s’il ne permet pas de modifier l’inclinaison (tout comme le clavier Apple). Les patins antidérapants font parfaitement leur office, et cet article est d’ailleurs saisi grâce au CRTL !

La batterie de 1600mAh, intégrée et non amovible, permet une autonomie jusqu’à un an, établie sur la base d’une utilisation dans un environnement professionnel, à savoir une frappe sans interruption de 533 à 1600 heures. Largement de quoi faire… En l’absence jauge, le voyant de la touche de verrouillage majuscules clignote pour indiquer le niveau de charge de la batterie : 3 clignotements vert pour 100%, 2 pour 50% minimum, 1 pour moins de 50% ou rouge pour indiquer qu’il est temps de recharger.

Enfin, le CTRL peut s’utiliser en Bluetooth jusqu’à 9m (à condition d’avoir de bons yeux ou un très grand écran ! 🙂 )

Après 15 jours d’utilisation intensive, nous ne pouvons que confirmer que le CTRL n’a rien à envier au clavier Apple acheté avec notre iMac. Confort et silence de frappe, tout comme la connexion sans fil au Mac, à un MacBook Air et à un PC sont un vrai régal et nous ont permis de ranger le clavier filaire connecté au PC, et donc de faire de la place sur le bureau…

Cerise sur le gâteau, le CTRL existe en 6 coloris (dont ce magnifique Fuschia), en version PC ou Mac pour 89€. (pour rappel, le clavier Apple coûte 149€, pour une seule connexion BT…) .

L’essayer, c’est l’adopter !

Caractéristiques techniques :

Matériaux Aluminium & ABS Compatible Mac, iOS, iPod Touch, Box, etc Autonomie 1 an*, 2 ans en mode veille

*Calcul de la durée d’autonomie établi sur la base d’une utilisation dans un environnement professionnel (Frappe sans interruption de 533 à 1600 heures) Batterie 1600 mAh rechargeable

Lithium-ion polymère Connexion Bluetooth et/ou USB Dimensions 44,1 x 11,6 x 1,9 cm Divers D’une portée jusqu’à 9 mètres**

Appairage de 4 appareils simultanément

**La portée est susceptible de varier en fonction de l’environnement et du mode d’utilisation. Poids 535 g Garantie 2 ans (batterie incluse) Contenu de la boîte Clavier CTRL, Câble USB pour la charge, Notice